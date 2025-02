Vendas financiadas de veículos têm leve alta em janeiro

As vendas financiadas de veículos no país totalizaram 563 mil unidades em janeiro, 0,2% acima do registrado no mesmo mês de 2024. A quantidade de veículos financiados no primeiro mês de 2025 é a maior da série histórica desde 2014. Os dados, divulgados nesta terça-feira (11) pela B3, levam em conta veículos novos e usados, automóveis leves, pesados e motos.