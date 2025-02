Lula diz que Brasil crescerá 3,7% e promete 'dinheiro circulando na mão do povo'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o crescimento econômico do Brasil será de 3,7% e prometeu "dinheiro circulando na mão do povo", ao discursar no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, nesta terça-feira, 11, em Brasília. Na ocasião, ele também defendeu a valorização dos salários dos professores.

"Esperem, que muita coisa vai acontecer neste País. Vocês se lembram que, quando eu tomei posse, dia 1º de janeiro, o FMI dizia: o Brasil só vai crescer 0,8%. Nós crescemos 3,2%. Depois, dizia, este ano: o Brasil só vai crescer 1,5%. Nós vamos crescer 3,7%", disse o presidente, citando o Fundo Monetário Internacional.