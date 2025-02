Coreia do Sul: instituto reduz projeção de crescimento econômico do país e cita tarifas dos EUA

O principal instituto de pesquisa econômico da Coreia do Sul, o Korea Development Institute (KDI), cortou a previsão de crescimento para a economia do país pela segunda vez em quatro meses e expressou preocupação com o impacto das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora, a projeção é de que a economia sul-coreana cresça 1,6% em 2025, o que é 0,4 ponto porcentual menor do que a estimativa feita em novembro.

Economista do KDI, Kim Jiyeon disse que a "deterioração do ambiente comercial" após a posse do republicano foi um fator importante. Ainda, o país enfrenta uma instabilidade política causada pelo impeachment do ex-presidente Yoon Suk Yeol, que impôs a lei marcial em dezembro.