Política comercial será ditada por princípio da reciprocidade, diz representante da Casa Branca

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta sexta-feira, 7, que a política comercial dos Estados Unidos será ditada pelo princípio da reciprocidade, não só em relação a tarifas, mas também em outras áreas.

Em entrevista à Bloomberg TV, Hassett citou dados que mostram que empresas americanas gastaram US$ 370 bilhões em taxas para outros países em 2023, enquanto as estrangeiras pagaram apenas US$ 57 bilhões nos EUA. "Isso não é reciprocidade de maneira alguma", disse.