Lula defende mais programas de crédito: quando dinheiro circula para povo ninguém compra dólar

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, repetiu que, a partir da semana que vem, o governo federal irá anunciar mais programas voltados a crédito para a população. De acordo com ele, quando o dinheiro começar a circular no País, "ninguém aqui vai comprar dólar".

A ideia é que o presidente faça novos anúncios. As ações a serem divulgadas ainda estão sendo discutidas na Casa Civil, mas a reportagem apurou que um dos focos será o Minha Casa, Minha Vida. Além disso, a Caixa, que será patrocinadora do evento, avalia ações em quatro eixos, que ainda são discutidas com o governo.

O Broadcast apurou que o primeiro eixo envolve as contratações por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa), para a volta de limites de contratação. Assim, o banco incorporaria capital com a ampliação do limite para financiamentos.

São avaliadas ainda linhas específicas para retomada de crédito de Estados e municípios, a expansão de microcrédito com participação ativa dos entes subnacionais e a criação da figura do agente de desenvolvimento social para dar suporte a esses governos, sobretudo aos municípios mais afastados.