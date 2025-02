Governo Lula estuda reajustar Bolsa Família diante de alta de preço dos alimentos, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, afirmou que está em discussão no governo Lula uma mudança no valor do Bolsa Família diante do aumento "brusco" no preço dos alimentos. "Vamos tomar uma decisão dialogando com o presidente (Lula), porque isso repercute. Será um ajuste? Será um complemento na alimentação?", pergunta, para, então, admitir que mexer no valor do repasse "está na mesa".

A declaração ocorreu em entrevista ao portal Deutsche Welle nesta sexta-feira, 7.