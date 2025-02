Brasileiros já pagaram R$ 500 bi em impostos em apenas 40 dias de 2025, diz ACSP

O painel Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), registrará no próximo domingo, 9, às 6h09, que os contribuintes brasileiros já desembolsaram R$ 500 bilhões em impostos desde o início do ano.

Conforme a instituição, outros fatores que impulsionaram a tributação incluem a elevação das alíquotas do ICMS, a reoneração dos combustíveis, a tributação de incentivos fiscais dos estados e medidas do governo federal, como a tributação offshore e a retomada do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Apesar do ritmo acelerado de arrecadação no início do ano, Ruiz de Gamboa avalia que a expansão tributária em 2025 tende a ser mais modesta, devido ao menor crescimento econômico e ao impacto da alta da taxa básica de juros (Selic).