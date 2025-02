Após reajuste do ICMS, gasolina e etanol sobem mais de 1% em SP, aponta Sem Parar

Os preços dos combustíveis já refletem o aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em vigor desde 1º de fevereiro, conforme levantamento do Sem Parar. A pesquisa, realizada entre os dias 1º e 6 de fevereiro em postos do Estado de São Paulo, aponta que a gasolina e o etanol tiveram novos reajustes superiores a 1%, enquanto o diesel registrou o maior aumento, com alta de 4,1%.

Conforme a instituição, a gasolina comum subiu 1,1%, passando de R$ 6,04 para R$ 6,11 por litro, enquanto a versão aditivada teve um acréscimo de 1,8%, chegando a R$ 6,64.