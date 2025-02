Pinterest amplia receita, tem recorde de usuários e ação sobe até 20% no after hours de NY

A receita do Pinterest aumentou no quarto trimestre e o número usuários ativos mensais atingiu recorde histórico, embora os lucros ajustados tenham ficado aquém das expectativas de Wall Street. A empresa de mídia social sediada em São Francisco informou que o lucro subiu para US$ 1,85 bilhão, ou US$ 2,68 por ação, nos três meses encerrados em 31 de dezembro, comparado com US$ 201,2 milhões, ou US$ 0,29 por ação, no mesmo período do ano anterior.

Excluindo certos itens únicos, os lucros ajustados por ação foram de US$ 0,56, aquém de US$ 0,64 centavos previsto por analistas, de acordo com a FactSet.

A receita aumentou 18% na base comparativa, para US$ 1,15 bilhão. Analistas consultados pela FactSet previram receita de US$ 1,14 bilhão. A plataforma teve 553 milhões de usuários ativos mensais, o que foi um aumento de 11% e um recorde, disse a empresa. O maior salto em usuários ativos veio de fora da Europa e América do Norte. A receita média por pessoa aumentou 6% globalmente para US$ 2,12.