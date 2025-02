Multiplan tem lucro líquido de R$ 512,477 milhões no 4º trimestre, alta de 69,4% em um ano

O crescimento do lucro da Multiplan vem da ampliação das receitas com a locação de lojas e estacionamento. Entretanto, o que mais impulsionou o balanço foi o ganho nas vendas de imóveis e participações.

A Multiplan - dona de uma rede com 20 shopping centers - teve lucro líquido de R$ 512,477 milhões no quarto trimestre de 2024, alta de 69,4% ante o mesmo período do ano passado, conforme balanço publicado nesta quinta-feira, 6.

participação no Jundiaí Shopping, dois terrenos em Ribeirão Preto e maior reconhecimento de receita das vendas de apartamentos da primeira fase do Golden Lake.

A Multiplan teve ainda queda de 9% nas despesas com as propriedades, para R$ 50,3 milhões no quarto trimestre, em função do aumento da ocupação nos shoppings e recuperação de aluguéis atrasados.

A dívida líquida da Multiplan chegou à marca de R$ 4,2 bilhões no quarto trimestre, alta de 92,8% na comparação com o terceiro trimestre, após a compra de ações do fundo canadense OTPP, ex-sócio do grupo. Com isso, a alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda) foi para 2,3 vezes no quarto trimestre ante 1,4 vez no terceiro trimestre.