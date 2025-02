Moedas Globais: dólar opera com leve alta com dados de auxílio-desemprego, Fed e decisão de BCs

O dólar operou com leve alta hoje ante a maioria das moedas, com investidores digerindo novos dados de pedidos de auxílio-desemprego acima do previsto e alta do custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos, aquém da previsão do mercado. Falas do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, sobre preservar a política do "dólar forte" e declarações de Christopher Waller, diretor do Federal Reserve (Fed), sobre a posição dominante do dólar também estiveram no radar do mercado.

O índice DXY, que mede a variação do dólar ante seis principais moedas, fechou em leve alta de 0,10%, a 107,689 pontos. Ao final do dia em Nova York, o dólar era cotado em queda a 151,52 ienes. A libra esterlina cedia a US$ 1,2438. O euro recuava a US$ 1,0387. A moeda americana cedia a 20,4822 pesos mexicanos e rondava a estabilidade ante o dólar canadense.