Lula diz que economia vive 'melhor momento' e que inflação 'está totalmente controlada'

Lula concedeu entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, nesta quinta-feira. O chefe do Poder Executivo repetiu que quer discutir com o setor produtivo e atacadista sobre o preço dos alimentos e defendeu que seu objetivo "é fazer com que preços cheguem a ser compatíveis com aquilo que as pessoas ganham".