Merck projeta vendas menores do que o esperado para 2025 por problemas com exportações à China

A Merck divulgou nesta terça-feira, 4, projeções de receita para 2025 abaixo das expectativas dos analistas e anunciou a suspensão dos embarques de sua vacina mais vendida, Gardasil, para a China. A empresa prevê vendas entre US$ 64,1 bilhões e US$ 65,5 bilhões em 2025, com lucro ajustado entre US$ 8,88 e US$ 9,03 por ação. Ambas as projeções ficaram abaixo da expectativa média dos analistas, que previam US$ 67,07 bilhões em receita e lucro ajustado de US$ 9,13 por ação.

Em 2024, as vendas globais da Gardasil foram de US$ 8,6 bilhões, uma queda de 3% em relação ao ano anterior. No quarto trimestre, as vendas recuaram 18%, para US$ 1,6 bilhão, devido à menor demanda na China. A farmacêutica registrou lucro líquido de US$ 3,74 bilhões no quarto trimestre, ou US$ 1,48 por ação, revertendo um prejuízo de US$ 1,23 bilhão (US$ 0,48 por ação) no mesmo período do ano anterior.