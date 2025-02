Maquininhas do Mercado Pago na Argentina passam a aceitar pagamento via Pix

As maquininhas Point Smart do Mercado Pago em estabelecimentos da Argentina começam a aceitar nesta terça-feira pagamentos com Pix via QR Code feitos por brasileiros. De acordo com a fintech, o método tem taxas menores que as de compras com cartões de crédito, em que a cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é maior. O comerciante indica na maquininha o valor em pesos da compra e, ao selecionar a opção Pix, um QR Code é gerado.

Para pagar, o brasileiro não precisa converter as moedas: basta entrar no aplicativo do banco ou fintech em que tem conta e fazer a transferência. Na maquininha, o valor aparecerá em pesos.