Setor de construção nos EUA reclama e diz que tarifas prejudicam acessibilidade à moradia

A National Association of Home Builders (NAHB), uma das maiores associações do setor de construção dos Estados Unidos, emitiu uma nota reclamando das tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, contra os produtos do Canadá e México, dizendo que a medida prejudica a acessibilidade a moradia. O presidente da NAHB, Carl Harris, afirma que a política tarifária aumentará os custos de moradias.

"Mais de 70% das importações de dois materiais essenciais dos quais os construtores de casas dependem - madeira e gesso (usado para drywall) - vêm do Canadá e do México, respectivamente", cita ele ao ressaltar o desencorajamento para novos empreendimentos.