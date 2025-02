Veja o que muda no valor dos combustíveis a partir deste sábado, 1º

Os novos valores começaram a ser aplicados neste sábado, 1º / Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Com alterações no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e reajustes realizados pela Petrobras, os preços dos combustíveis e outros produtos derivados do petróleo País ficarão mais caros a partir deste sábado, 1º. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com o anunciado pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) e pela estatal, são alterados os valores da gasolina, do etanol, do diesel, do biodiesel, do gás de cozinha, do gás natural, do querosene de aviação (QAV) e do asfalto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ICMS irá aumentar Conforme divulgado pela Comsefaz em outubro de 2024, haverá um aumento na alíquota de R$ 0,10 por litro para etanol e gasolina, que terão preço modal de R$ 1,47/l, e de R$ 0,06 no litro do diesel e do biodiesel, subindo para R$ 1,12/l.

Por outro lado, o valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, irá diminuir. O tributo no produto passou de R$ 1,41 o quilo para R$ 1,39. Considerando que o botijão tem 13kg, o imposto será de R$ 18,07. Segundo o órgão, os ajustes consideram os preços médios mensais de combustíveis divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no período de fevereiro a setembro de 2024, em comparação ao mesmo intervalo de 2023. Além disso, a alíquota única do ICMS dos combustíveis para todos os estados faz parte de uma Lei complementar instituída em 2022. Antes, o tributo era calculado por cada estado trimestralmente utilizando a média dos três meses anteriores.

Vale lembrar ainda, que o imposto em questão é só uma parcela do valor final do combustível para o consumidor, que ainda tem acréscimos dos tributos federais, estaduais e municipais e margens da Petrobras, das revendedoras e dos distribuidores, por exemplo. Além do ICMS, Petrobras anuncia reajustes no valor do gás natural e do querosene Outro ente responsável pelo valor dos combustíveis, a Petrobras, também anunciou novos reajustes. Segundo a empresa, o querosene de aviação ficará 8% mais caro e o Gás Natural 1% mais barato em relação aos valores praticados no trimestre anterior. De acordo com a estatal, os contratos com as distribuidoras de gás natural preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio Real/Dólar (R$/US$).

Para o trimestre que inicia em fevereiro a referência do petróleo (Brent) caiu 6% e o câmbio teve depreciação de 5,3%. Desde dezembro de 2022, segundo a companhia, o preço médio da molécula de gás natural vendida às distribuidoras acumula uma redução de até 23%, incluindo os efeitos da redução de 1% em fevereiro deste ano e a aplicação dos prêmios por performance e de incentivo à demanda, aprovados em maio e outubro de 2024, respectivamente. Em relação ao querosene de aviação, com a mudança aplicada, haverá um acréscimo de cerca de R$ 0,31 por litro. Este tipo de combustível já tinha sofrido alta de 7% no primeiro dia deste ano.