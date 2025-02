Antes de reajustes de ICMS e Petrobras, gasolina e diesel baratearam no Ceará

(Veja abaixo as variações de preços de todos os combustíveis no Ceará nessa semana).

De acordo com dados semanais da Agência Nacional do Petróleo (ANP), diesel e gasolina apresentaram retração na precificação. Conforme O POVO apurou, não houve mudanças nos postos de combustível neste sábado.

Os preços colhidos pela ANP não captam os reajustes que estão previstos para esse dia 1º de fevereiro. Os aumentos previstos, portanto, devem cortar a trajetória de queda dos valores.

Com alterações no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e reajustes realizados pela Petrobras, os combustíveis e outros produtos derivados do petróleo País ficarão mais caros a partir deste sábado, 1º.

De acordo com o anunciado pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) e pela estatal, são alterados os valores da gasolina, do etanol, do diesel, do biodiesel, do gás de cozinha, do gás natural, do querosene de aviação (QAV) e do asfalto.

Conforme divulgado pela Comsefaz em outubro de 2024, haverá um aumento no preço base para cobrança da alíquota de R$ 0,10 por litro para etanol e gasolina, que terão preço modal de R$ 1,47/l, e de R$ 0,06 no litro do diesel e do biodiesel, subindo para R$ 1,12/l.

Por outro lado, o valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, irá diminuir. O tributo no produto passou de R$ 1,41 o quilo para R$ 1,39. Considerando que o botijão tem 13kg, o imposto será de R$ 18,07.

Segundo o órgão, os ajustes consideram os preços médios mensais de combustíveis divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no período de fevereiro a setembro de 2024, em comparação ao mesmo intervalo de 2023.

Além disso, a alíquota única do ICMS dos combustíveis para todos os estados faz parte de uma Lei complementar instituída em 2022. Antes, o tributo era calculado por cada estado trimestralmente utilizando a média dos três meses anteriores.

Vale lembrar ainda, que o imposto em questão é só uma parcela do valor final do combustível para o consumidor, que ainda tem acréscimos dos tributos federais, estaduais e municipais e margens da Petrobras, das revendedoras e dos distribuidores, por exemplo.

Veja os preços dos combustíveis no Ceará - entre 26/1 e 1º/2

Gasolina

Preço médio: R$ 6,29 (-1,71% em relação à semana passada / R$ 6,40)

Preço mínimo: R$ 5,85

Preço máximo: R$ 6,79

Preço médio: R$ 6,51 (-0,3% em relação à semana passada / R$ 6,53)

Preço mínimo: R$ 6,36

Preço máximo: R$ 6,69

Preço médio: R$ 4,86 (+0,82% em relação à semana passada / R$ 4,82)

Preço mínimo: R$ 4,49

Preço máximo: R$ 5,62

Preço médio: R$ 4,87 (+0,2% em relação à semana passada / R$ 4,86)

Preço mínimo: R$ 4,85

Preço máximo: R$ 6,09

Preço médio: R$ 106,38 (+0,01% em relação à semana passada / R$ 106,36)

Preço mínimo: R$ 94,99

Preço máximo: R$ 125,00

Fonte: ANP

Além do ICMS, Petrobras anuncia reajustes no valor do gás natural e do querosene

Outro ente responsável pelo valor dos combustíveis, a Petrobras, também anunciou novos reajustes. Segundo a empresa, o querosene de aviação ficará 8% mais caro e o Gás Natural 1% mais barato em relação aos valores praticados no trimestre anterior.

De acordo com a estatal, os contratos com as distribuidoras de gás natural preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio Real/Dólar (R$/US$).

Para o trimestre que inicia em fevereiro a referência do petróleo (Brent) caiu 6% e o câmbio teve depreciação de 5,3%.

Desde dezembro de 2022, segundo a companhia, o preço médio da molécula de gás natural vendida às distribuidoras acumula uma redução de até 23%, incluindo os efeitos da redução de 1% em fevereiro deste ano e a aplicação dos prêmios por performance e de incentivo à demanda, aprovados em maio e outubro de 2024, respectivamente.

Em relação ao querosene de aviação, coma mudança aplicada, haverá um acréscimo de cerca de R$ 0,31 por litro. Este tipo de combustível já tinha sofrido alta de 7% no primeiro dia deste ano.

Os reajustes ocorrem todo dia 1º do mês, por contrato com as distribuidoras. No ano de 2025, o ajuste acumulado é de 15,6%, o que corresponde a um acréscimo de R$ 0,56 por litro ante o preço de dezembro de 2024.

Entretanto, cabe ressaltar que, no acumulado desde dezembro de 2022, houve redução dos valores aplicados pela empresa nos preços de QAV em 18,3%, equivalente a um decréscimo de R$ 0,93/litro

A Petrobras disse ainda que comercializa oproduto produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

Asfalto também ficará mais caro

Além dos combustíveis citados acima, a Petrobras também informou reajustes nas refinarias de cimento asfáltico.

Em Fortaleza, por exemplo, na Lubnor, o percentual acrescido será de 4,6%. Situação que representará um maior custo na construção de vias urbanas e rodoviárias.

Confira abaixo um resumo das alterações aplicadas

ICMS

Gasolina

Mais R$ 0,10 por litro passando de R$ 1,37 para R$ 1,47/l

Etanol

Mais R$ 0,10 por litro passando de R$ 1,37 para R$ 1,47/l

Diesel

Mais R$ 0,06 por litro passando de R$ 1,06 para R$ 1,12/l

Biodiesel

Mais R$ 0,06 por litro passando de R$ 1,06 para R$ 1,12/l

Gás de cozinha (GLP)

Menos R$ 0,02 por quilo passando de R$ 1,41 para R$ 1,39/kg



Querosene de aviação

Acréscimo de 8% no valor

Gás natural

Diminuição de 1% do valor

Asfalto

Aumento de 4,6% no valor

(Com Maria Clara Moreira, Irna Cavalcante e Agências)

