Presidente dos Correios fala em plano de reestruturação em curso para tornar empresa lucrativa

O presidente dos Correios, Fabiano Santos, disse que há um plano de reestruturação da estatal em curso para torná-la lucrativa. "É uma empresa que estava sendo privatizada, na bacia das almas, o que traz efeitos", afirmou a jornalistas após reunião no Palácio do Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck.

Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira, 31, os Correios registraram o maior déficit entre as estatais federais. Do saldo negativo total de R$ 8,07 bilhões entre as 20 estatais contabilizadas, R$ 3,2 bilhões foram dos Correios.