Juros devem seguir caindo até deixarem de ser restritivos em futuro próximo, diz membro do BCE

A taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) deve continuar em trajetória de queda até deixar de ser restritiva "em um futuro próximo", na primavera ou verão do Hemisfério Norte, estimou o dirigente e presidente do BC da Finlândia, Olli Rehn. Contudo, Rehn evitou prever quais serão os próximos passos de política monetária, alegando que é necessário "deixar espaço para manobrar" as decisões de acordo com dados.

Ao mesmo tempo, o dirigente alerta que os riscos para o crescimento econômico são de baixa, diante da incerteza sobre políticas comerciais globais. "As exportações não estão se tornando um catalisador significativo do crescimento e há problemas estruturais com a competitividade da zona do euro", disse, em comentários que contrastam com o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde.

Na quinta-feira, 30, ela expressou confiança sobre exportações tomarem papel central no impulso do Produto Interno Bruto (PIB) europeu.