Instituto de Pesos e Medidas vai implantar fiscalização digital de caminhões no Ceará

O presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Márcio André Brito, disse nesta sexta-feira, 31, em Fortaleza que vai implementar, inicialmente no Ceará, com pretensão de expandir para todo o País, a fiscalização digital de caminhões para identificar eventuais irregularidades relativas ao tacógrafos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O anúncio foi feito durante solenidade de reinauguração do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Ceará (Ipem-CE), antes sob gestão do município de Fortaleza e agora sob responsabilidade do governo estadual.

"Nos próximos meses, vamos implantar uma fiscalização digital nos tacógrafos, que são as "caixas pretas" dos caminhões e ônibus. Câmeras serão instaladas nas principais rodovias, e seremos uma central de controle, identificando veículos que não realizarem os testes", explicou.

Presidente do Ipem-CE, Francisco Barroso, destacou importância do selo da autarquia para assegurar a qualidade de determinado produto ou equipamento Crédito: Josuel Matheus/Ipem-CE/Divulgação Uma das metas é estender a atuação da entidade para todos os 184 municípios cearenses, ainda em 2025, bem como criar duas novas unidades, uma em Sobral e outra em Juazeiro do Norte. O presidente do Inmetro, Márcio André Brito, acrescentou que o órgão está destinando um caminhão para a verificação de balanças rodoviárias, com previsão de estar disponível para o Ipem-CE, a partir de março.

Voltando a falar sobre a fiscalização digital de caminhões, ele acrescentou que não haverá aplicação de multas, apenas notificações .“A ideia é conscientizar os condutores para que realizem a verificação do tacógrafo”, destacou Brito, acrescentando que será possível fiscalizar com menos pessoal e cobrir uma área maior do território cearense. “Da mesma forma, estamos trabalhando intensamente e até transferindo para os órgãos estaduais todo o trabalho que o Inmetro está fazendo no crédito de carbono”, citou também o presidente do Inmetro. “É uma nova matriz, e o Inmetro, como há medições para mensurar esses valores, tem o papel de participar de toda a metodologia, principalmente na regulamentação da lei”, concluiu.