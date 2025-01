Haddad diz que revisar gastos é atividade rotineira na Fazenda e no Planejamento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a revisão de gastos e do Orçamento de uma forma geral é uma atividade rotineira na pasta e também no Ministério do Planejamento e Orçamento. Em entrevista à RedeTV!, gravada na quinta-feira, 30, Haddad afirmou que os técnicos do governo levam ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um "cardápio" de medidas que podem ser adotadas para garantir o equilíbrio fiscal.

Haddad disse ainda que é preciso fazer o debate sobre a questão fiscal "com honestidade", já que ministros que o antecederam no cargo, como Henrique Meirelles e Paulo Guedes, são bem vistos pelo mercado financeiro, embora não tenham conseguido produzir superávits "sustentáveis". Resultados fiscais positivos que os antecessores alcançaram se deveram à venda "criminosa" da Eletrobras e à "dilapidação" da Petrobras, segundo Haddad.