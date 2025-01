É realista esperar que inflação volte a 2% até o meio de 2025, diz Madis Muller, do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Estônia, Madis Muller afirmou nesta sexta-feira, 31, que é "completamente realista" esperar o retorno da inflação à meta de 2% até o meio deste ano e que outro corte de juros é justificado, tendo em vista que a economia europeia segue fraca.

"Como resultado, estamos cada vez mais próximos de uma situação em que as taxas de juros do BC não poderão ser consideradas elevadas ou empecilhos para investimentos", disse, em publicação no blog do BC estoniano. "Os aumentos de preços vão permanecer próximos da meta. Já o crescimento econômico deve se recuperar modestamente este ano e as rendas domésticas vão aumentar."