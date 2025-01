BCE/Rehn: UE precisa acelerar acordos comerciais, como o Mercosul, para enfrentar tarifas

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Olli Rehn defendeu nesta sexta-feira, 31, que a União Europeia (UE) acelere acordos comerciais de livre comércio para enfrentar as ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump. Rehn expressou preocupação sobre como a fragmentação do comércio global pode pesar sobre o crescimento econômico da zona do euro.

"O acordo de livre comércio do Mercosul está se movendo para frente. A ratificação deve tomar lugar antes que países da região, como o Brasil, se voltem para a China, o que não está em nossos interesses. Democracias da América Latina são parceiros naturais da Europa", disse ele, que também é presidente do BC da Finlândia, em discurso preparado para evento.