ANP: Preço médio do litro de diesel S10 custou R$ 6,18 na semana entre 26/01 e 1/2

O preço médio do litro do diesel S10 nos postos de abastecimento do País ficou em R$ 6,18 na semana entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro, uma alta de 0,1% na comparação com a média dos sete dias anteriores, quando esse preço estava em R$ 6,17. As informações são do Levantamento de Preços dos Combustíveis (LPC) da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgado na noite desta sexta-feira, 31.

A alta não considera nem o aumento na alíquota fixa do ICMS (R$ 0,06 por litro) e nem o reajuste da Petrobras de 6,28%, que, nas refinarias, foi de R$ 0,22 por litro e deve chegar às bombas a R$ 0,19 por litro. O aumento nas bombas é menor porque o diesel A só responde por 86% da mistura, sendo os 14% restantes de biodiesel, conforme a lei.