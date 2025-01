Saldo líquido do emprego formal no Caged em 2024 é positivo em 1.693.673 vagas, acima de 2023

O mercado formal de trabalho do Brasil abriu 1.693.673 novas vagas de emprego em 2024, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A abertura de postos formais no ano passado foi menor do que o piso da pesquisa com o mercado financeiro do Projeções Broadcast, que apontava para criação de 1.736.982 vagas no ano passado. A mediana era de 1,8 milhão, e o teto, de 2.014.776.

Em seguida, aparecem o comércio, com criação de 336.110 vagas; a indústria geral, com 306.889; a construção civil, com 110.921; e a agropecuária, com 10.808.

Unidades da Federação

Todas as 27 Unidades da Federação tiveram saldo positivo no Caged em 2024. São Paulo teve a maior criação de vagas, com 459.371 novos postos. Roraima teve o resultado mais baixo, com abertura de 6.206 vagas.