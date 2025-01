Ouro fecha em alta e renova recorde com incerteza à Trump e alívio de dólar e Treasuries

O ouro futuro fechou em alta nesta quinta-feira, 30, e renovou recorde de fechamento, com investidores buscando o ativo seguro em meio as incertezas com as políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump. O metal dourado também é apoiado pelo arrefecimento do dólar no exterior e dos juros dos Treasuries.

O ouro para fevereiro fechou em alta de 1,92%, a US$ 2.823,00 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na máxima do dia, a commodity chegou a bater US$ 2.828,00 por onça-troy, maior valor desde outubro de 2024.