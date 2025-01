Lula sobre isenção do IR até R$ 5 mil: tem apenas um ajuste antes de enviar ao Congresso

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que há apenas um ajuste a ser feito antes de enviar ao Congresso a proposta de isenção do imposto de renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil.

"Estamos preparando para mandar ao Congresso, tem apenas um ajuste, porque toda vez que vai tirar uma coisa, tem que fazer a compensação. Ainda ontem conversei com (o ministro da Fazenda, Fernando) Haddad, e logo logo a gente vai dar entrada", afirmou o presidente da República nesta quinta-feira, 30, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto.