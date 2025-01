Lula: se Trump taxar produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os dos EUA

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 30, que, se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, taxar produtos importados do Brasil, haverá reciprocidade. "Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos que são importados dos Estados Unidos. Não há nenhuma dificuldade", disse Lula em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto.

Trump tem dito que vai taxar todos os produtos que os EUA importaram, e o Brasil pode entrar na lista de afetados.