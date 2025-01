Lula diz que Vale foi governada de forma irresponsável e que se dispõe a ter novo comportamento

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou, nesta quinta-feira, 30, que haverá uma nova reunião com a mineradora Vale, após ter se encontrado com o presidente da empresa, Gustavo Pimenta, no Palácio do Planalto, na terça-feira, 28. Segundo Lula, a companhia se dispôs a ter um "novo comportamento" com o governo. "Foi boa a reunião, e nós vamos fazer uma reunião, que eu vou convocar, para a gente discutir como é que a gente vai vencer os obstáculos de mineração que a Vale está enfrentando", disse Lula.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele afirmou que houve um período de gestão "irresponsável" na Vale e destacou a importância da empresa para o Brasil, ao afirmar que o diálogo foi retomado entre a empresa e o governo. "Eu tenho noção da importância da Vale para o Brasil, muita noção. E tenho noção de que a Vale foi governada, em determinado período, de forma muito, mas muito irresponsável", declarou, em entrevista coletiva à imprensa.

Lula continuou: "A Vale não conversava com o governo e não discutia com o governo os projetos que ela pode participar neste momento de transição energética, neste momento da gente explorar os minerais críticos." Em seguida, o presidente da República disse que a reunião com a Vale foi boa. "Nós tivemos uma reunião, eu fiquei muito contente com a impressão que me passou o presidente da Vale, e nós queremos discutir várias coisas para fazer com que a Vale volte a produzir mais minérios e ela voltar a ser a primeira ou a segunda no mercado internacional. Ela caiu muito no mercado internacional", afirmou.