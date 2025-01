Lula afirma que, se não fosse a tragédia no RS, governo teria feito superávit em 2024

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a dizer que "não existe rombo fiscal" em seu governo e que somente houve rombo no governo passado, de Jair Bolsonaro (PL). "Se não fosse a tragédia no Rio Grande do Sul teríamos feito superávit pela primeira vez em muitas décadas", disse em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto nesta quinta-feira.

"Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para complementar os interesses de menos gente. E o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para eles, porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for cortar, o Congresso Nacional vai cortar do povo pobre", destacou o presidente.