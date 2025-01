Intel tem guidance abaixo das expectativas, mas prejuízo do 4º tri é menor que o previsto

A Intel teve prejuízo líquido de US$ 126 milhões no trimestre encerrado em dezembro, revertendo lucro de US$ 2,7 milhões de lucro computado em igual período do ano passado. Diluído por ação, o prejuízo no período foi de US$ 0,03, menor do que o prejuízo de US$ 0,09 previsto por analistas consultados pela FactSet.

A receita da empresa também caiu: de US$ 15,4 bilhões no terceiro trimestre de 2023 para US$14,3 bilhões no mesmo período neste ano. A queda foi maior do que os US$ 13,8 bilhões esperados pelos analistas em uma pesquisa da FactSet.