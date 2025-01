FMI: crescimento real do PIB da África do Sul deve acelerar de 0,8% em 2024 para 1,5% em 2025

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta que o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul acelere para 1,5% em 2025, ante 0,8% registrado em 2024, de acordo com documento publicado nesta quinta-feira, 30. A organização acredita que o avanço será impulsionado pela recuperação do consumo privado e do investimento apoiado pela geração estável de eletricidade.

"No médio prazo, espera-se que o crescimento anual atinja 1,8%, à medida que o investimento melhora gradualmente com base nos esforços de reforma em andamento para lidar com gargalos de eletricidade e logística", diz a instituição.