Ex-diretor reafirma que acusações do Itaú são 'sem sentido' e que buscará a Justiça

O ex-diretor Financeiro do Itaú Unibanco, Alexsandro Broedel, voltou a afirmar que as acusações feitas pelo banco contra ele são infundadas, e que buscará a Justiça. Nesta quinta-feira, 30, o Itaú entrou com ação de responsabilidade contra Broedel e o professor de contabilidade Eliseu Martins pedindo ressarcimento por suposto conflito de interesses e apropriação indevida de recursos.

O executivo não respondeu a outras informações incluídas na ação pelos advogados do banco. "Alexsandro Broedel sempre se conduziu de forma ética e transparente em todas as atividades ao longo dos seus 12 anos no banco - algo nunca contestado pelo Itaú, que tem uma rigorosa e abrangente estrutura de controle e compliance, própria de um grupo financeiro com seu porte e importância na economia brasileira."

Broedel deixou o Itaú em meados do ano passado para assumir uma posição no Grupo Santander, na Espanha.

Ele ainda não tomou posse devido aos procedimentos de transição, mas o Itaú rompeu o chamado "garden leave" (período de não competição) após detectar as supostas irregularidades.