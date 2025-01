Declaração de Lula é sinalização que corrobora com necessário para País seguir bem, diz Ceron

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quinta-feira, 30, que a declaração feita mais cedo pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre medidas fiscais é uma sinalização que "corrobora" com a linha de que é preciso fazer o que for necessário para o País seguir "bem". Apesar de Lula ter dito que, por ele, não adotaria mais medidas fiscais, Ceron argumentou que o presidente também mencionou que novas ações seriam tomadas se isso for necessário para o equilíbrio fiscal. "Responsabilidade fiscal é compromisso dele, do governo dele. Então eu acho que a declaração não pode ser descontextualizada", disse Ceron, para quem a fala é "absolutamente natural" vinda de um presidente que tem a preocupação legítima de não prejudicar políticas sociais e a população mais carente.

E comentou: "Ao mesmo tempo que sinaliza que independente, apesar disso da preocupação social, se for necessário, terá disposição de adotar as medidas necessárias que o País precisa. Eu acho que é uma sinalização do presidente, positiva e não negativa."

Resultados fiscais estão vindo, mas há desafios que exigem mais afinco O secretário do Tesouro Nacional argumentou que os resultados fiscais mais positivos "estão vindo". "Sempre falamos que vamos atingir exatamente os resultados que nós estamos apresentando, com todos os desafios e os contratempos que foram surgindo ao longo do percurso", disse Ceron, citando percalços como a desoneração da folha de pagamentos e o custo do Perse. Se a Fazenda tivesse saído vitoriosa nessas pautas, haveria um impacto positivo no resultado primário de 2024.

Ele argumentou que o País vinha aumentando o déficit primário na última década, e que o esforço de recuperação é "brutal", sendo a gestão atual bem sucedida na reversão dessa tendência negativa. Ceron reconheceu, por sua vez, que o cenário internacional e doméstico de juros exige uma intensificação da recuperação fiscal e "talvez ainda mais afinco" por parte do governo. "Mas os resultados estão vindo", disse. 2025