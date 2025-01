Ceron: sem RS, despesa total/PIB é de 18,4%, bem próxima dos 18,3% de receita líquida/PIB

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, explicou nesta quinta-feira, 30, que, sem contabilizar as despesas com o Rio Grande do Sul, a relação entre despesa total do Governo Central e o Produto Interno Bruto (PIB) ficou em 18,4% em 2024, "muito próximo" do nível de 18,3% da receita líquida/PIB. Com RS, o patamar ficou em 18,67%. Sobre as receitas em dezembro, Ceron observou que houve um crescimento de 18% auxiliado pelo aumento de recursos de concessões e dividendos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No ano, com alta de 9%, entre os destaques estão o imposto de importação, o IPI, o Imposto de Renda, a Cofins e a arrecadação líquida para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), com aumento de R$ 23 bilhões.

No caso das despesas, no último mês do ano, uma redução de R$ 54 bilhões em sentenças judiciais e precatórios impactou fortemente para o recuo de 33,3%. No ano, os gastos recuaram 0,7%. Ceron explicou que, sem considerar o efeito do pagamento dos precatórios, mas contabilizados os gastos com o Rio Grande do Sul, a despesa total teria crescido 3,5% na comparação com 2023. O secretário do Tesouro Nacional disse também que o processo de recuperação do Rio Grande do Sul foi muito bem sucedido.