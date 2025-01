BC da África do Sul reduz taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 7,50%

O Banco Central da África do Sul, conhecido como SARB, reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 7,50% ao ano, em decisão divulgada nesta quinta-feira, 30. O corte na taxa está em linha com o previsto por analistas consultados pela FactSet. O presidente da instituição, Lesetja Kganyago, no entanto, ressaltou que a decisão não foi unânime.

Kganyago enfatizou que "as decisões são tomadas reunião a reunião, sem orientação futura e sem pré-compromisso com qualquer trajetória específica de taxa" para as próximas reuniões.