Resgate de pontos bate recorde em 2024, mostra levantamento do Latam Pass

O resgate de passagens aéreas com pontos no Brasil atingiu um novo recorde histórico em 2024, segundo levantamento do Latam Pass, programa de fidelidade da Latam Airlines. Foram mais de 6,9 milhões de passagens emitidas, alta de 20% frente ao registrado em 2023, ano do antigo recorde.

Para o diretor geral do Latam Pass, Martin Holdschmidt, consumidores estão buscando mais empresas aéreas para resgatar passagens, ao invés de confiar em intermediários que nos últimos anos se mostraram "pouco confiáveis".