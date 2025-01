Reino Unido: Reeves anuncia projeto de infraestrutura e que planeja aprofundar relação com EUA

O aeroporto de Heathrow, o maior do país, há muito tempo busca expandir sua capacidade de lidar com o tráfego de passageiros e cargas, mas enfrenta objeções de moradores locais e ativistas ambientais. Além disso, é improvável que uma terceira pista esteja em uso em breve, já que enfrentará uma revisão de planejamento, prováveis desafios legais e um longo período de construção.

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, anunciou nesta quarta-feira, 29, um novo projeto de infraestrutura que prevê a criação de uma terceira pista no aeroporto de Heathrow, como parte dos esforços para impulsionar o crescimento do país. O anúncio ocorreu em um discurso feito em Oxford, que incluiu uma série de medidas projetadas para aliviar as restrições às empresas do Reino Unido e aprimorar o investimento.

No entanto, Reeves vê a expansão como a chave para impulsionar o crescimento de longo prazo do Reino Unido, citando um estudo que concluiu que uma nova pista aumentaria o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) anual em 0,43 ponto porcentual até 2050.

Segundo a ministra, o objetivo é reduzir barreiras para colocar em ação projetos de infraestrutura semelhantes, em parceria com investimentos do setor privado. Entre eles, Reeves anunciou: a expansão da rede de carregamento para veículos elétricos (EVs), no valor de 65 milhões de libras (US$ 80,7 milhões); designação de áreas marinhas protegidas para permitir produção de energia eólica, no valor de até 30 bilhões de libras (US$ 37,2 bilhões); e ampliação da conectividade de portos vitais para exportações.

A autoridade também disse que busca reformular sua relação com a União Europeia (UE) e aprofundar "relação especial" com os EUA, construindo laços mais fortes com as economias de crescimento rápido no mundo. O secretário de Negócios e Comércio do Reino Unido, Jonathan Reynolds, visitará a Índia no próximo mês para reativar discussões sobre acordo de livre comércio e investimento bilateral, anunciou.

Reeves ainda defendeu o orçamento de outubro e reiterou que as metas fiscais serão cumpridas. A ministra disse que vê sinais encorajadores na economia do Reino Unido e que "crescimento fraco não é o destino" da nação. *Com informações da Dow Jones Newswires.