Presidente do Fed diz que inflação dos EUA ficou mais perto da meta de 2%, mas seguiu elevada

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse que a autoridade monetária segue focada em seu mandato duplo, de máximo emprego e estabilidade de preços. Os riscos de ambos estão equilibrados, avaliou.

De acordo com ele, a economia dos EUA está "forte" no geral e fez progressos significativos em direção às metas do BC dos EUA. Segundo ele, a inflação caminhou mais próximo à meta de 2% ao ano, mas segue elevada. Conforme ele, as expectativas para a inflação estão bem ancoradas. Quanto às condições do mercado de trabalho, ele avalia que esfriaram de seu estado anteriormente superaquecido e seguem sólidas, não sendo fonte significativa de pressões inflacionárias.