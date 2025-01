Powell: Fed vai concluir revisão de política monetária no fim do verão [no Hemisfério Norte]

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, informou que o BC dos EUA iniciou debates para revisar a sua política, e o objetivo é concluí-la no fim do verão no Hemisfério Norte.

"Ao longo deste processo, estaremos abertos a novas ideias, críticas e feedbacks, e levaremos em consideração as lições dos últimos cinco anos para determinar nossas descobertas", disse Powell, em coletiva de imprensa, após reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).