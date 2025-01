Powell evita comentar sobre fala de Trump a respeito de juros

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, evitou, durante a tradicional coletiva de imprensa que concede após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), fazer comentários sobre a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a necessidade de baixar os juros no país. "Não tenho qualquer comentário, nem é apropriado fazê-lo", disse Powell, a jornalistas.

Powell afirmou que não teve nenhum tipo de contato com Trump.