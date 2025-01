Governo não está falando em mexer nos limitadores para consignado privado, diz Marinho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira, 29, que o governo não está discutindo mexer nos limites para concessão do crédito consignado privado. Hoje, o trabalhador privado pode dar até 10% do FGTS como garantia para essa modalidade de empréstimo.

Marinho falou a jornalistas no Palácio do Planalto ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente da Febraban, Isaac Sidney. Eles anunciaram que o governo enviará ao Congresso um projeto - tudo indica que será uma medida provisória - para permitir o uso das informações do e-Social para concessão de crédito consignado privado.