Fed retira trecho sobre arrefecimento do mercado de trabalho de comunicado

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) retirou de seu comunicado divulgado nesta quarta-feira, 29, após reunião de política monetária trecho que afirma que as condições do mercado de trabalho "arrefeceram e a taxa de desemprego se movimentou para cima, mas se mantém baixa". Ao invés disso, o texto passou a apontar que "a taxa de desemprego se estabilizou em um nível baixo nos meses recentes e as condições mercado de trabalho permanecem sólidas".

O texto também não faz menção ao progresso rumo à meta da inflação, como constou no documento divulgado após a reunião de dezembro, informando apenas que "a inflação permanece um pouco elevada".