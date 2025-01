Fávaro: com Plano Safra, é possível estimular produção com direcionamento de taxas

Essa diferenciação de taxas já acontece dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para culturas como arroz, mandioca e trigo. A ação poderia ser replicada no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). Mas a ideia ainda é incipiente e será estudada, disse Fávaro.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, reforçou após reunião como ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o governo não tomará medidas heterodoxas para combater a inflação de alimentos. Segundo ele, ações dentro do próprio Plano Safra podem ser tomadas para estimular a produção de certos alimentos com o direcionamento de taxas de juros.

Uma nova reunião, mais ampla, irá acontecer novamente na Fazenda na quinta-feira, 30, reunindo também a Conab e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Nesta quarta-feira, Fávaro afastou "pirotecnias" com as medidas.

"Amanhã nós temos outra reunião aqui na Fazenda, onde vem MDA, vem CONAB, para que a gente possa continuar trabalhando sem nenhuma medida heterodoxa, sem nenhuma pirotecnia, trabalhar porque o Brasil tem estabilidade no preço dos alimentos, para que nós tenhamos excedentes para continuar exportando, bater recordes", disse a jornalistas após reunião com Haddad.

O ministro ainda citou a super safra e a queda do dólar como fatos que irão ajudar na estabilidade econômica e de preços. "O dólar caindo, isso tira o calor sobre os preços dos alimentos. E uma super safra que se avizinha, e com isso vai ter fartura no campo, os preços devem ceder mais um pouco", afirmou.