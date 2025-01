Falta de confiança aumenta em janeiro e atinge maior número de setores industriais, mostra CNI

A confiança da indústria caiu em 24 dos 29 setores industriais em janeiro, em todas as regiões do Brasil e em todos os portes de empresa. Segundo o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) Setorial, divulgado nesta quarta-feira, 29, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o número de setores sem confiança atingiu o maior patamar desde junho de 2020.

Com o movimento, sete setores da indústria migraram da confiança para a falta de confiança. Somente um setor fez a transição contrária, ficando confiante, o de produtos diversos. Entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, o número de setores com falta de confiança cresceu de 17 para 23 e o número de setores confiantes caiu de 11 para 5.

Segundo o levantamento, o Icei caiu em todos os portes de empresa, principalmente nas pequenas empresas (-2,8 pontos), seguidas das médias (-1,6 ponto) e das grandes (-1,4 ponto).

"Com a queda, as grandes empresas industriais deixaram de registrar confiança e agora demonstram neutralidade. Já as pequenas e médias empresas registraram aprofundamento da falta de confiança", destaca a CNI.

O movimento de queda da confiança também foi disseminado por todas as regiões do Brasil. A maior queda ocorreu entre as indústrias do Norte (-3,3 pontos), seguidas do Centro-Oeste (-2,9 pontos), Sul (-2,1 pontos), Sudeste (-1,7 ponto) e Nordeste (-0,5 ponto).