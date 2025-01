EUA: Lutnick defende tarifas e critica China, em audiência de confirmação no Senado

O bilionário Howard Lutnick defendeu nesta quarta-feira, 29, a imposição de tarifas contra outros países e fez reiteradas críticas à China em audiência no Senado dos EUA para confirmar sua nomeação ao cargo de secretário do Comércio. Lutnick reiterou comentários do presidente americano, Donald Trump, sinalizando que a comunidade internacional terá que escolher entre produzir nos Estados Unidos ou suportar o peso de tarifas.

"Outros países se aproveitaram da nossa bondade e não nos respeitam em acordos comerciais. As tarifas são uma maneira de reconquistar respeito, garantir tratamento justo e recíproco", disse o bilionário.