Conselho da Petrobras se reúne para discutir preços sob pressão de investidores por reajuste

Como mostrou o Estadão , a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, sinalizou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em reunião na segunda-feira, 27, no Palácio do Planalto, que o reajuste nos preços dos combustíveis, em avaliação pela companhia, deve se limitar ao diesel e não alcançará a gasolina.

A primeira reunião do Conselho de Administração da Petrobras em 2025 vai ser dominada pela avaliação trimestral da política de preços dos combustíveis da estatal, segundo pessoas próximas ao assunto. O encontro nesta quarta-feira, 29, acontece em momento de pressão de investidores privados por um reajuste que equipare ou ao menos aproxime os preços da estatal do preço de importação.

Nos bastidores, a direção da empresa admite estudar a situação, mas não dá sinais claros de que vai mudar seus preços nos próximos dias, o que tem feito aumentar a divergência entre os representantes dos minoritários e do governo federal no Conselho.

A Petrobras não mexe no diesel há 399 dias. Segundo a Abicom, são 91 dias de janela fechada para importação do combustível.

Dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) apontam que a defasagem do produto frente às cotações praticadas no mercado internacional está em 16% - ante 28% na semana passada. Já a defasagem da gasolina subiu para 8%, ante 7% da véspera.

A queda da defasagem sofre a influência do dólar, cuja cotação vem recuando nos últimos dias. Na terça, a moeda norte-americana fechou cotada a R$ 5,89, enquanto o petróleo recuou para US$ 76,49 o barril. Nesta quarta-feira, a commodity registrava cotação de US$ 75,98 o barril. Pelos cálculos da Abicom, para atingir a paridade com os preços internacionais a Petrobras poderia aumentar o diesel em R$ 0,55 por litro e a gasolina em R$ 0,24 por litro.

Uma pessoa ligada a investidores privados afirmou à reportagem que a política não está sendo cumprida e que a Petrobras precisa corrigi-la.

Ela diz ver a necessidade da estatal informar ao mercado sobre o impacto da condução dos preços no faturamento da companhia. Uma segunda pessoa próxima às discussões do conselho afirma que a política de preços foi respeitada até dezembro do ano passado e também enxerga a necessidade do reajuste.