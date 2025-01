Carteira do consignado privado pode passar de R$ 120 bi, afirma presidente da Febraban

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, disse nesta quarta-feira, 29, que o crédito consignado privado pode passar de R$ 120 bilhões com as medidas que estão sendo planejadas pelo governo. O representante do setor financeiro deu a declaração depois de reunião sobre o assunto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e outros dirigentes de bancos no Palácio do Planalto. "Temos uma perspectiva positiva de que esse crédito para o trabalhador privado vai ser mais barato, vai ser mais ampliado. Nós vamos democratizar o acesso e nós estamos estimando que esses 40 bilhões de reais possam triplicar, o que significa dizer que essa carteira de crédito pode chegar a uns R$ 120 bilhões, R$ 130 bilhões", declarou ele.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O governo anunciou nesta quarta-feira que trabalhadores do setor privado poderão usar o e-Social para contratar empréstimos consignados junto a bancos. Hoje, essas operações só são possíveis para quem trabalha em empresas com convênios com os bancos. Segundo Isaac Sidney, é uma oportunidade para fazer o consignado privado decolar, ao prescindir dos convênios com as companhias.