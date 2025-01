X anuncia parceria com Visa para permitir pagamentos e carteira digital na plataforma

A CEO do X, Linda Yaccarino, anunciou nesta terça-feira, 28, uma parceria com a Visa para permitir que os usuários da rede social possam realizar pagamentos e criar uma carteira digital na plataforma, conectando cartões de débito e contas bancárias por meio do Visa Direct.

"Essa é uma nova conquista para o 'Everything App' (aplicativo que reúne todas as coisas). A Visa será primeira parceira para o X Money Account, que será lançado mais tarde neste ano", escreveu Yaccarino, em publicação na rede social.