Trump diz que a Microsoft é uma das empresas que podem adquirir o TikTok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite da segunda-feira, 27, que a Microsoft está entre as empresas americanas que poderiam assumir o controle do TikTok. "Eu diria sim", disse Trump, ao ser questionado por jornalistas se a companhia estava entre as candidatas a comprar a plataforma de origem chinesa. O Congresso dos Estados Unidos exigiu que uma empresa local passe a controlar a rede social para que ela continue em operação no país.

Trump acrescentou que outras empresas também estavam interessadas em comprar o TikTok, mas não disse quais. A Microsoft se recusou a comentar, e representantes do TikTok não responderam a um pedido de entrevista.